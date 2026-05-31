അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ലോകകപ്പിലെ ഹീറോയിക് പ്രകടനം, ഐസിസിയുടെ മാർച്ച് മാസത്തെ താരമായി സഞ്ജു സാംസൺ
- സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് കരുതരുത്, പുരുഷൻമാരാണ് ഇരകൾ: രവി മോഹൻ
- T20 Worldcup 2026 : മഴ കളിമുടക്കി, പാകിസ്ഥാന്റെ സെമിഫൈനല് പ്രവേശനം ദുഷ്കരം
- ഓസീസിനെ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്; അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് പോരാട്ടം ?
- 'ബംഗ്ലാദേശിനൊപ്പം കൂടാൻ നിൽക്കണ്ട', ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പിന്മാറിയാൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കടുത്ത നടപടി
എൽസിയുവിലേക്ക് സ്വാഗതം, ബെൻസിൽ രാഘവ ലോറൻസിനൊപ്പം രവി മോഹനും
ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ തിരക്കഥയില് ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന് ഒരുക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രമായ ബെന്സില് രവി മോഹനും.
ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ തിരക്കഥയില് ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന് ഒരുക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രമായ ബെന്സില് രവി മോഹനും. ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബെന്സ് ഒരുങ്ങുന്നത്. രാഘവ ലോറന്സാണ് സിനിമയിലെ നായകന്. രവി മോഹനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകേഷ് കനകരാജാണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്.
Welcome to the universe @iam_RaviMohan sir #Benz @offl_Lawrence @nivinofficial @iamsamyuktha_ @Dir_Lokesh @PassionStudios_ @TheRoute @GSquadOffl @Sudhans2017 @Jagadishbliss @bakkiyaraj_k @SaiAbhyankkar pic.twitter.com/kxF51Vtb9Z— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) May 31, 2026
സിനിമയില് വില്ലന് വേഷത്തിലെത്തുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം നിവിന് പോളിയാണ്. ചിത്രത്തില് വാള്ട്ടര് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നിവിന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.നേരത്തെ റെമോ, സുല്ത്താന് എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനാണ് സംവിധായകന് ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന്. സായ് അഭയങ്കറാണ് സംഗീതം നിര്വഹിക്കുന്നത്.