Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (13:52 IST)

സേതുരാമയ്യർ വീണ്ടുമെത്തും, അടുത്ത സിബിഐ പടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലെന്ന് കെ മധു

ചലച്ചിത്ര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സംവിധായകന്‍ കെ മധു വീണ്ടും സിനിമ തിരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നു.

ചലച്ചിത്ര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സംവിധായകന്‍ കെ മധു വീണ്ടും സിനിമ തിരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നു. സിബിഐ ഡയറിക്കുറുപ്പിന്റെ അടുത്തഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണുള്ളതെന്ന് കെ മധു തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
 
 കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഭരണമാറ്റത്തെ തുടര്‍ന്ന് കെഎസ്എഫ്ഡിസി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം കെ മധു രാജിവെച്ചത്. ഷാജി എന്‍ കരുണിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് കെ മധു സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
 
1988ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് എന്ന സിനിമയോടെയാണ് സിബിഐ സീരീസ് മലയാളത്തില്‍ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് 1989ല്‍ ജാഗ്രത, 2004ല്‍ സേതുരാമയ്യര്‍ സിബിഐ, 2005ല്‍ നേരറിയാന്‍ സിബിഐ, 2022ല്‍ സിബിഐ 5 ദി ബ്രെയ്ന്‍ എന്നീ സിനിമകളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതില്‍ അവസാനം ഇറങ്ങിയ സിബിഐ ചിത്രത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ബോക്‌സോഫീസ് പ്രകടനം നടത്താനായിരുന്നില്ല.
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിയും അമ്മ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്‍സിബ ഹസന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പ്.

ശാന്തി മായാദേവി - മമ്മൂട്ടി ചിത്രം നിർമിക്കുക മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയായിരിക്കും

ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

D 152 എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദിലീപ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

തങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരാള്‍ വന്നതല്ല വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സജ്‌ന

ഗാംബിയന്‍ പതാക വഹിച്ച ലിയാന്‍ സ്റ്റാര്‍ എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയാണ് ഗള്‍ഫ് ഓഫ് ഒമാനില്‍ വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയിലൂടെ ഇറാനിയന്‍ തുറമുഖത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിന്‍ റൂമിലാണ് മിസൈല്‍ പതിച്ചത്.

ഇപ്പോള്‍ മാസാമാസം ക്ലാസ്സില്‍ പോകാതിരുന്നാല്‍ വീട്ടുകാരും, വിദ്യാലയവും, നാട്ടുകാരും ഒക്കെ അറിയും എപ്പോഴാണ് ഏതു കുട്ടിക്ക് ആര്‍ത്തവം എന്ന്! ഇതാണോ menstrual dignity? നാണക്കേടല്ലേ?

മഴക്കാലപൂര്‍വ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയതിനാല്‍ നഗരത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയും മേയറും നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

കഠിനമായ ആക്രമണത്തില്‍ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായും ഇത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ളതും ക്രൂരവുമായ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്. ആറ്റിങ്ങല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എസ് ജവാദിനെയാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.