'മേള'യിൽ തുടങ്ങിയ മമ്മൂട്ടി; വീണ്ടുമെത്തുന്നു 'മേള'യിൽ
Mammootty - Mela Movie
1980 ൽ കെ.ജി.ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'മേള'. അഭിനയിക്കുന്നവരെ ജോർജ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്, രഘു, ശ്രീനിവാസൻ, സുമേഷ്...നാലാമനായി മമ്മൂട്ടി..! വർഷം 46 കഴിഞ്ഞു, മമ്മൂട്ടി വീണ്ടുമെത്തുന്നു, മറ്റൊരു 'മേള'യിലൂടെ..!
നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പേര് 'മേള' എന്നാണ്. കെ.ജി.ജോർജ്ജിന്റെ 'മേള'യിലെ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട 'മമ്മൂക്ക' ചരിത്രനിയോഗമെന്ന വണ്ണം വീണ്ടുമൊരു 'മേള'യിലേക്ക്..!
'മേള'യുടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് കെ.ജി.ജോർജ്ജ് മമ്മൂട്ടിയെ കാണുന്നതും പിന്നീട് ഈ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ജോർജ്ജിന് ശ്രീനിവാസൻ മമ്മൂട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, 'കൊള്ളാവുന്ന പയ്യനാണ്, എനിക്കൊപ്പം വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്'. സിനിമയോടു തീവ്രമായ അഭിനിവേശമുള്ള മമ്മൂട്ടിയെ കെ.ജി.ജോർജ്ജ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഭ്യാസിയായ വിജയനാക്കി. അയാൾ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയെ കടൽ കടത്തി ഇന്റർനാഷണലാക്കി. കെ.ജി.ജോർജ്ജ് നൽകിയ 'വിജയൻ' എന്ന പേര് സാർഥകമാക്കിയ അസാധ്യ കരിയർ.
1980 ലെ 'മേള'യിൽ നിന്ന് 2026 ലെ 'മേള'യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നാലെണ്ണം, മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം..! വെല്ലുവിളികളില്ലാതെ ഒന്നാമനായി മമ്മൂട്ടിയെന്ന മഹാസൗഥം തലയെടുപ്പോടെ നിൽപ്പുണ്ട്.
'മേള'യിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയത് ശ്രീനിവാസനാണ്. പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശബ്ദമായി മമ്മൂട്ടി മാറി. നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രമായ 'മേള'യുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിനൊപ്പം റിലീസ് ചെയ്ത ട്രാക്കിൽ ആ ഹെവി വെയ്റ്റുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാം, 'മക്കാ ലേ, തൂക്കെടാ'...! രാജമാണിക്യം, ചട്ടമ്പിനാട്, പുത്തൻപ്പണം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ പോലെ വേറിട്ടൊരു സ്ലാഗിൽ 'മേള'യിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കേൾക്കാമെന്ന ആവേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ. കെ.ജി.ജോർജ്ജിന്റെ 'മേള' മുതൽ നിതീഷ് സഹദേവിന്റെ 'മേള' വരെ, കാലവും മനുഷ്യരും മലയാള സിനിമയും മാറി, മാറ്റമില്ലാത്തത് മമ്മൂട്ടിക്ക് മാത്രമാണ്.
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