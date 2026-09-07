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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (09:00 IST)

'എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു'; കണ്ഠമിടറി മമ്മൂട്ടിക്ക്, ആ തിരിച്ചുവരവ് 'വല്ലാത്തൊരു കഥ'

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (08:30 IST)
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Mammootty

1971 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി മുഖം കാണിച്ച 'അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ' എന്ന സിനിമ തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. ഊരും പേരുമില്ലാത്ത കഥാപാത്രമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടേത്. ഡയലോഗ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന നടന്റെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയർ ഉയർച്ചയുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി. മമ്മൂട്ടി മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർതാരമായി. ഇതിനിടയിൽ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മമ്മൂട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നു.
 
1985-86 കാലഘട്ടം മമ്മൂട്ടിക്ക് അഗ്‌നിപരീക്ഷയുടേതായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ അനുഭവിച്ച വേദനകളെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിബിസിക്ക് വേണ്ടി പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കരൺ ഥാപ്പർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി ഇതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്.
 
ബിബിസി അഭിമുഖം 
 
തന്റെ സിനിമകളിൽ ആവർത്തനവിരസത വന്നു തുടങ്ങിയെന്നും കുടുംബപ്രേക്ഷകർ അടക്കം തന്നെ കൈവിട്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി പറയുന്നു. സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടു. കുടുംബവേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കാതെയായി. ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥയായി. സിനിമയിൽ ഇനിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇക്കാലത്ത് തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി പറയുന്നു. സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ താൻ പൂർണമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നും അത് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച കാര്യമാണെന്നും മമ്മൂട്ടി ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ജോഷി ചിത്രം ന്യൂഡെൽഹിയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് പിന്നീട് കരിയർ ബ്രേക്ക് നൽകിയത്. ന്യൂഡെൽഹി ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റാകുകയും പകർപ്പവകാശം ചോദിച്ച് സാക്ഷാൽ രജനികാന്ത് അടക്കം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു.
നടനാകണമെന്ന ആഗ്രഹം 
 
തനിക്ക് സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശത്തെ കുറിച്ചും കരൺ ഥാപ്പറിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മമ്മൂട്ടി വാചാലനാകുന്നുണ്ട്. അഭിനയത്തോട് തനിക്ക് വല്ലാത്ത ആർത്തിയാണെന്നും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും സിനിമയും കിട്ടാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുമാണ് മമ്മൂട്ടി പറയുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ നായകൻ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് കണ്ടാണ് വലുതാകുമ്പോൾ തനിക്കും സിനിമാ നടൻ ആകണമെന്ന് മനസിൽ ആഗ്രഹം പൂവിട്ടതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറയുന്നു. Also read: ഇതാ 75 'കുറഞ്ഞ' മമ്മൂട്ടി; മഹാനടന് ആശംസകൾ
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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