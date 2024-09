റിലീസ് ദിനത്തോടു അനുബന്ധിച്ച് തിയറ്ററിനു ചുറ്റും ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആറിന്റെ കട്ടൗട്ടുകളും ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പാലഭിഷേകം നടത്തിയും ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആര്‍ ആരാധകര്‍ വലിയ ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ തീപ്പൊരി തെറിച്ചുവീണാണ് കട്ടൗട്ടിനു തീപിടിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഉടന്‍ ആരാധകരും സമീപത്തുള്ള ആളുകളും ചേര്‍ന്ന് തീ അണയ്ക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തി. കട്ടൗട്ട് പൂര്‍ണമായും കത്തിനശിച്ചു.



A massive celebration at Hyderabad’s Sudharshan Theatre took an unexpected turn when a huge cutout of Jr NTR caught fire due to firecrackers set off by excited fans#DevaraOnSep27th #DevaraBookings #DevaraReview #JuniorNTR #NTR???? pic.twitter.com/YeDcSP3POb