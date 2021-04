ഈ വർഷത്തെ ദാദസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയ നടൻ രജനീകാന്തിന് ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തലൈവന് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തലമുറകളോളം ജനപ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വൈവിധ്യമുള്ള വേഷങ്ങളും ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും കൊണ്ട് പ്രശംസപിടിച്ചുപറ്റിയ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണുള്ളത്. തലൈവന് ദാദസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടാനായതിൽ സന്തോഷം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ മോദി കുറിച്ചു.

Popular across generations, a body of work few can boast of, diverse roles and an endearing personality...that’s Shri @rajinikanth Ji for you.



It is a matter of immense joy that Thalaiva has been conferred with the Dadasaheb Phalke Award. Congratulations to him.