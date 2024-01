മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമായ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നോട് ചെയ്യില്ലെന്ന് കാതല്‍ കണ്ട ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞെന്നാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണ എന്ന യുവാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.



'എന്റെ അമ്മ കാതല്‍ ദി കോര്‍ കണ്ട ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചു. ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത വിധം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ' മാത്യുവിനോട് അയാളുടെ പിതാവ് ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും നിന്നോട് ചെയ്യില്ല'..അതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. ഈ സിനിമ എന്റെ അമ്മയില്‍ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കി. ജിയോ ബേബിക്ക് നന്ദി' എന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കുറിച്ചത്. ഒരു സിനിമ കണ്ട് താന്‍ ഇത്രയേറെ കരഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.



My Amma just watched #Kaathalthecore and called me. She was inconsolable for few minutes, crying, and then said, “I won’t do the mistake the father did to Mathew”.. that’s what really matters. This movie made my Amma realize this. Thanks Jeo Baby.