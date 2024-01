' കാതല്‍ ദി കോര്‍ സ്വയം സ്‌നേഹിക്കാനുള്ള വളരെ ആര്‍ദ്രവും സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വകവുമായ മുദ്രാവാക്യമാണ്. മമ്മൂക്ക തന്റെ വിശാലമായ സിനിമ കരിയറില്‍ മഹത്തായ ഒരു ഏട് കൂടി എഴുതി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരില്‍ ഒരാളായ അദ്ദേഹം എത്ര മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാതലില്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജ്യോതിക, സത്യസന്ധതയും സഹാനുഭൂതിയും തോന്നുന്ന പ്രകടനം കൊണ്ട് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്. കലയുടെ മഹത്തായ സമന്വയം തന്നെയാണ് കാതല്‍. എന്തൊരു സംവിധായകനാണ് ജിയോ ബേബി. അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്.' ഹന്‍സല്‍ മെഹ്ത കുറിച്ചു.



Kaathal, The Core is such a tender and loving ode to love itself. @mammukka is truly having a moment in his vast filmography. What a beautiful performance from one of our absolute best. #Jyothika plays a difficult part with such honesty and empathy she moves you. Must see her… pic.twitter.com/4hUpEih7y7