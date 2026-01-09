ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മലയാളത്തിൽ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ദുൽഖർ; 'ആവേശം' സംവിധായകനൊപ്പം പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു

രേണുക വേണു|
കിംഗ് ഒഫ് കൊത്തയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും ഇടവേളയെടുത്തതിന് ശേഷം 'ലോക; ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ. അന്യഭാഷ സിനിമകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇടവേള കാലത്ത് ദുൽഖർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മലയാളത്തിൽ സജീവമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ് താരമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മോളിവുഡിലേക്കുള്ള ദുൽഖറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്. ഓണം റിലീസായി ചിത്രമെത്തും എന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അവസാന ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖറിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഹൈപ്പേറിയ പ്രോജക്ട് കൂടിയാണ് ഐ ആം ഗെയിം.
ഇതിനുപുറമെ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞാടിയ 'ആവേശം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ജീത്തു മാധവൻ്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകവേഷത്തിൽ ദുൽഖറെത്തുന്നുവെന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ. നിലവിൽ സൂര്യയുമൊത്തുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ജീത്തു. ഇതിന് ശേഷം ദുൽഖറുമൊത്തുള്ള ചിത്രം ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെയോ അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെയോ ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുക. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായേക്കും. ദുൽഖറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫറർ ഫിലിംസ് ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം.
സൗബിൻ ഷാഹിറുമായുള്ള പ്രോജക്ടിലായിരിക്കും ഐ ആം ഗെയിമിന് ശേഷം ദുൽഖർ എത്തുകയെന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീത്തു മാധവനൊപ്പം ദുൽഖർ കൈകോർത്തത്.
മൂന്ന് അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങളിലും ദുൽഖർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. തെലുങ്ക് ചിത്രം ആകാസം ലോ ഒക്ക താര സമ്മർ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. നവാഗതനായ രവി നെലകുഡിതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന DQ41ൻ്റെ ഷൂട്ടും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അറ്റ്ലീയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കാർത്തികേയൻ വേലപ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗോലി എന്ന തമിഴ് ചിത്രവും ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടാകും.