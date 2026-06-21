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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (12:35 IST)

Balan: The Boy: 'ബാലൻ' തിയറ്ററിൽ പോയി കാണണോ?

ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബാലൻ' ആ സിനിമയിലെ തന്നെ ഒരു പാട്ട് പോലെയാണെന്ന് തോന്നി

Balan The Boy Social media Review
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (12:35 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (12:41 IST)
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Balan: The Boy:
 
'കണ്ടോ കണ്ടോ താക്കോല് 
കുഞ്ഞൻ തവളേടെ താക്കോല് 
നാട്ടിൽ തെണ്ടിനടക്കുമ്പോൾ 
കാണാതായൊരു താക്കോല്,' 
 
ഒരു കുഞ്ഞൻ തവളയ്ക്കു അവൻ ജീവനെപ്പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന താക്കോൽ നഷ്ടമാകുന്നു, അതും തപ്പി അവൻ അലയുകയാണ്. കാണുന്നവരോടെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 'എന്റെ താക്കോൽ കണ്ടോ?' 
 
ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബാലൻ' ആ സിനിമയിലെ തന്നെ ഒരു പാട്ട് പോലെയാണെന്ന് തോന്നി. ഒരു കവിത പോലെ ഒഴുകുന്ന സിനിമ, മനസിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിച്ചും ഒടുക്കം പ്രേക്ഷകരെ ചേർത്തുപിടിച്ചുമാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
 
ട്രെയ്ലറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ ഒരു അമ്മയുടെയും മകന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് 'ബാലൻ'. ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനു ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ജയിലിൽവെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മംനൽകുന്നു. ജയിൽവാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവനെയും കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ചേർത്തുപിടിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യർ അതിജീവിനത്തിനായി ഊരും പേരും വ്യക്തിത്വവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വേറൊരു മനുഷ്യരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്ത രണ്ട് പേർ, ആരെങ്കിലും അവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുതറിമാറിക്കൊണ്ട് അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ, സ്വന്തമായി പേര് പോലുമില്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യർ..! 
 
സ്ഥലകാലങ്ങൾ മാറി അമ്മയും മകനും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇവിടെവെച്ചാണ്. മുൻപ് പലയിടത്തുനിന്നായി കുതറിമാറിയതു പോലെ ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ അരികിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്കും മകനും ഓടിമറയൽ എളുപ്പമാകുന്നില്ല. ഇതിനിടെയുണ്ടാകുന്ന ക്രൈമും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഉദ്വേഗജനകമായ സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. 
 
ആവശ്യത്തിനു മാത്രമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൊതുക്കി ദൃശ്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് കഥപറച്ചിൽ. സിനിമയെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടക്കത്തോടെയുള്ള ഈ ഒഴുക്കാണ്. ഓരോ ഫ്രെയിമും പ്രേക്ഷകരെ അത്രത്തോളം സിനിമയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഛായാഗ്രഹകൻ ഷൈജു ഖാലിദ് നിറഞ്ഞ കൈയടി അർഹിക്കുന്നതിനു കാരണവും ഈ ദൃശ്യചാരുതയാണ്. വിവേക് ഹർഷന്റെ എഡിറ്റിങ്ങും മികച്ചതായിരുന്നു. 
 
തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമയിലെ ഓരോ പാട്ടും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും പ്ലോട്ടിനും കഥാപാത്രത്തിനും ഒപ്പമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ നിസഹായതയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും മുതൽ സിനിമയുടെ നിഗൂഢതയെ വരെ സുഷിൻ ശ്യാം പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലും പാട്ടുകളിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 
ജാൻ.എ.മൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്നീ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു പാറ്റേണിലാണ് സംവിധായകൻ ചിദംബരം ബാലനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിദംബരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയാണ് ബാലനെന്ന് പ്രേക്ഷകർ അടയാളപ്പെടുത്തും. മലയാള സിനിമയുടെ 'വെർബൽ കഥപറച്ചിൽ' രീതിയെ ചിദംബരം മനപ്പൂർവ്വം ബാലനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണവും അതുതന്നെയാണ്. ജിത്തു മാധവന്റെ കഥ മുൻപ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം സിനിമയുടെ ജീവനാക്കി മാറ്റുന്ന എഴുത്ത്. 
 
അമ്മ വേഷത്തിലെത്തിയ ഫർസാന പാലത്തിങ്കലും ബാലൻ വേഷത്തിലെത്തിയ ആദിശേഷൻ (ചെറുപ്പം), മുഹമ്മദ് സിനാൻ (കൗമാരം) എന്നിവരും തുടക്കക്കാരാണ്. കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ ഈ പരിചയക്കുറവ് ഒരിടത്തും പ്രതിബന്ധമായിട്ടില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിധിക്കാതെ ഉടനീളം പ്രേക്ഷകർക്കു എംപതി തോന്നുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ. നോട്ടം കൊണ്ടും ശരീരഭാഷകൊണ്ടും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു ജീവനേകാൻ ഇവരടക്കം എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും സാധിച്ചു. അമ്മാമയായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്ന ഡോളി ജൂൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതയാണ്. റീൽസിൽ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ സ്‌ക്രീനിലും അവർ പ്രേക്ഷകരെ കൈയിലെടുക്കുന്നു. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു പെർഫോമൻസ് ജീൻ പോൾ ലാലിന്റേതാണ്. 
 
സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി അതിഗംഭീരമാണ്. പ്രേക്ഷകരെ പൂർണമായി എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിനിമ അൽപ്പമൊന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ഈ ന്യൂനതയെ പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗംഭീര ഫൈനൽ ആക്ട് കൊണ്ടാണ് മറികടക്കുന്നത്. 
 
Last Verdict: 'ബാലൻ' കണ്ടശേഷം സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാള സിനിമയ്ക്കു ബജറ്റ് പരിമിതികളുണ്ട്. എന്നാൽ ലോക സിനിമയ്ക്കൊപ്പം കിടപിടിക്കാവുന്ന സൃഷ്ടികളും അതിനൊത്ത കലാകാരൻമാരും നമുക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന 'ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മലയാള സിനിമ' എന്നുപറഞ്ഞ് അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാവുന്ന 'ബാലൻ' സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയാണ്. നിർബന്ധമായും തിയറ്റർ എക്സ്പീരിയൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ 'അത്ഭുത ബാലൻ'
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