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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 7 June 2026 (09:20 IST)

ആരാണ് ആ നായിക? ട്രെയിലറിന് പിന്നാലെ 'ബാലൻ' ചിത്രത്തിലെ പുതുമുഖ താരത്തെ തിരഞ്ഞ് സിനിമാലോകം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ

കാനില്‍ സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലര്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതോടെ സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

Balan Movie
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (09:20 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (09:16 IST)
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മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ചിദംബരം ഒരുക്കുന്ന സിനിമയെന്ന നിലയില്‍ ബാലന്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുകളില്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷ ഏറെയാണ്. ഇന്ത്യയാകെ ഹിറ്റായി മാറിയ മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സിന് ശേഷം വീണ്ടും റൂട്ടഡായ ഡ്രാമ ഒരുക്കാനാണ് ചിദംബരം തീരുമാനിച്ചത്. ആവേശം സംവിധായകനായ ജീത്തു മാധവന്റെ കഥയില്‍ പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ബാലന് മുകളിലുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കാനില്‍ സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലര്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതോടെ സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.
 
ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമയിലെ പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടി ആരെന്ന തിരിച്ചിലിലായിരുന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ റോളില്‍ ആദിശേഷന്‍ എന്ന ബാലതാരമാണ് എത്തുന്നത്. അതേസമയം ബാലന്റെ അമ്മയായി എത്തുന്നത് പുതുമുഖ താരമായ ഫര്‍സാന പാലത്തിങ്കലാണ്. ഒരു പുതുമുഖ നടിക്ക് തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിലൂടെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയില്‍ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്.
 
മലയാള സിനിമയില്‍ ഇതുവരെ കാണാത്ത മുഖമാണെങ്കിലും അഭിനയത്തെ സീരിയസായി കാണുന്ന തിയേറ്റര്‍ പശ്ചാത്തലമുള്ള കലാകാരിയാണ് ഫര്‍സാന. തിയറ്റര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് എന്നതിനൊപ്പം മോഡലും പീഡിയാട്രിക് ഒക്കുപ്പേഷണല്‍ തെറാപ്പിസ്റ്റുമാണ് ഫര്‍സാന. മലയാളി ആണെങ്കിലും ദുബായിലാണ് ഫര്‍സാന പഠിച്ചതും വളര്‍ന്നതും.ബിരുദ പഠനകാലത്താണ് ഫര്‍സാന നാടകത്തില്‍ സജീവമായത്. 2015ല്‍ ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാമ്പസ് പ്രിന്‍സസ് മത്സരത്തിലേക്ക് ഫര്‍സാന തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിവിധ ആഗോള ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപിന്റെ മെട്രോ ഇന്‍ ദിനോ, ഐ ജെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജംഷീദ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും ചില ശ്രദ്ധേയ മ്യൂസിക് വീഡിയോകളിലും ഫര്‍സാന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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