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International Yoga Day : 13 വർഷം മുൻപുണ്ടായ രോഗാവസ്ഥ, പിസിഒഎസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിയത് യോഗ കാരണം : സംയുക്ത വർമ
യോഗ പരിശീലനം തന്റെ ആരോഗ്യത്തിലുണ്ടാക്കിയത് വലിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് നടി സംയുക്ത വര്മ. തനിക്ക് പിസിഒഎസ് പ്രശ്നങ്ങള് പൂര്ണമായും മാറാനുള്ള കാരണം യോഗയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് സംയുക്ത പറയുന്നു. 13 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു. അത് യോഗ ചെയ്താണ് മാറിയത്. ധന്യ വര്മയുടെ ടോക് ഷോയില് സംസാരിക്കവെ താരം പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിന് മുന്പ് തന്നെ യോഗ ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് ഈ അനുഭവങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് യോഗയെ ഗൗരവകരമായി കാണാന് തുടങ്ങിയതെന്നും സംയുക്ത പറയുന്നു.
പാരമ്പര്യമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് എനിക്ക് ഇതുവരെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടില്ല.ചില യോഗാസനങ്ങള് ശരീരത്തിന് ചൂട് കൂട്ടും ചിലത് ജലാംശം കുറയ്ക്കും കോര്ട്ടിസോള് അളവ് വര്ധിപ്പിക്കാം. നമ്മളുടെ ശരീരപ്രകൃതിയും ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവുമെല്ലാം മനസിലാക്കി വേണം യോഗാസനങ്ങള് തിരെഞ്ഞെടുക്കാന്.ഞാനൊരിക്കലും ലുക്ക്സിന് വേണ്ടി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല എന്തിനാണ് ആളുകള് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന് ഇത്രയും ആശങ്കപ്പെടുന്നതെന്ന്. ശരീരഭംഗി കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് ആവശ്യമുള്ളതായി തോന്നീട്ടില്ല.സംയുക്ത വര്മ പറയുന്നു.