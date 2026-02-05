'തന്മാത്ര ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യം വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചത് ഭാവന'; അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് അർജുൻ ലാൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 5 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:24 IST)
2005ൽ ബ്ലെസി സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു തന്മാത്ര. ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിന്റെ മകനായി അഭിനയത്തില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അര്ജുന് ലാലിനെ പ്രേക്ഷകര് മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോള് ക്യു സ്റ്റുഡിയോക്ക് കൊടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂവില് നടി ഭാവനയെ കുറിച്ച് അര്ജുന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല്മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നത്.
ഇരുപത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തന്മാത്രയില് സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് ലഭിച്ച സമയത്ത് തനിക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ച ഫോണ്കോളുകളിലൊന്ന് ഭാവനയുടേതായിരുന്നു എന്നാണ് അര്ജു പറഞ്ഞത്. താൻ അന്ന് ദുബൈയില് ആയിരുന്നു, തന്റെ നമ്പര് തേടിപിടിച്ച് കണ്ടെത്തി ഭാവന
വിളിച്ചത് ഞെട്ടിച്ചെന്ന് താരം പറയുന്നു. അന്നത്തെ അനുഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് ഭാവനയെ കാണുന്നതെന്നും അര്ജുന് പറഞ്ഞു.
തന്മാത്രയില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അര്ജുന് 2022ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഡിയര് ഫ്രണ്ട്, 2024ലെ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് വീണ്ടും മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഭാവനയും റഹ്മാനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന അനോമിയാണ് അര്ജുന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമ. റിയാസ് മാരാത്ത് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്.