ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിന്റെ 2018 എന്ന ചിത്രം വിജയകരമായി പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് നടന്‍ ടിനി ടോം. റിലീസ് ദിവസം തന്നെ സിനിമ കാണാന്‍ ഇടയായി എന്നും എന്നാല്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തിയേറ്ററില്‍ പോയി ചിത്രം കണ്ടതെന്നും നടന്‍ പറയുന്നു.







ടിനി ടോമിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്





True story ,2018 സിനിമ റിലീസ് ദിവസം ഞാന്‍ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ കുടുംബ സമേതം കാണാന്‍ സാധിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് ,2018 ഞാന്‍ മറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വര്‍ഷമാണ് കാരണം ഞാന്‍ ഒരു പ്രളയ ബാധിതനാണ് എല്ലാം നഷ്ട്ടപെട്ടവനാണ് അവിടന്ന് ജീവിതം വീണ്ടും തുടങ്ങിയവനാണ് ,സിനിമ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിങ്ങല്‍ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഒന്നിച്ചു നിന്നാ 'ലഹരി 'നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്‍കുന്നു ,ഒരു വിഷമം മാത്രം ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നാം മതവും രാഷ്ട്രീയവും മറന്ന് ഒന്നാകുന്നത് ഈ സിനിമയില്‍ നമ്മള്‍ ഒന്നാണ് ഇനി ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടേ ഇത് പോലുള്ള നല്ല സിനിമകള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ സിനിമയാണ് എന്റെ 'ലഹരി 'Bigsalute brother Jude Anthany Joseph& ടീം 2018 ,must watch only with your family Tovino Thomas ,Asif ali,Kunchacko Boban ,Vineeth Sreenivasan