ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Mammootty - Adoor Gopalakrishnan Movie: മമ്മൂട്ടി-അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നു

വിധേയന്‍, മതിലുകള്‍, അനന്തരം എന്നീ അടൂര്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Adoor Gopalakrishnan and Mammootty
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:14 IST)

Mammootty - Adoor Gopalakrishnan: മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജനുവരിയില്‍ ആരംഭിക്കും. എറണാകുളം, തൊടുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 40 ദിവസത്തില്‍ താഴെയായിരിക്കും ചിത്രീകരണം.

വിധേയന്‍, മതിലുകള്‍, അനന്തരം എന്നീ അടൂര്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് നിര്‍മാണം.

തകഴിയുടെ 'രണ്ടിടങ്ങഴി' എന്ന നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്‌കാരമായിരിക്കും ഇതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. 'രണ്ടിടങ്ങഴി' സിനിമയാക്കാന്‍ മമ്മൂട്ടിയും താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുക.

1987 ല്‍ 'അനന്തരം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അടൂരും മമ്മൂട്ടിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചത്. 1989 ല്‍ മമ്മൂട്ടിക്കു മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച സിനിമകളില്‍ ഒന്നായ 'മതിലുകള്‍', 1994 ല്‍ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാര്‍ഡിലേക്ക് നയിച്ച 'വിധേയന്‍' എന്നീ സിനിമകളും അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്.


