എഗ്ഗ് റോളുണ്ട്, വെജ് റോളുണ്ട്, ഇഡ്ഡലിയുണ്ട്..., ഗഗൻയാനിലെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ഫുഡ് മെനു പുറത്തുവിട്ട് ഇസ്രോ !

ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനവും ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് നൽകും. ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വെള്ളവും, ജ്യൂസുകളും കുടിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കണ്ടെയ്‌നറുകളും ഡിഫൻസ് ഫുഡ് ലബോറട്ടറി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022 പകുതിയോടെ ആളുകളെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനാണ് ഇസ്രോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്കായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ നാല് പൈലറ്റുമാരെ ഇസ്രോ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പൈലറ്റുമാരായിരിക്കും ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുക. ഇവർക്ക് ഐഎസ്ആർഒ പ്രത്യേക പരിശീലം നൽകും.



For the Indian astronauts scheduled to go into Space in Mission Gaganyan, food items including Egg rolls, Veg rolls, Idli, Moong dal halwa and Veg pulav have been prepared by the Defence Food Research Laboratory, Mysore. Food heaters would also be provided to them. pic.twitter.com/gDgt9BJpb2