നദിയ്ക്ക് കുറുകെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമം, മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കുടുങ്ങി പെൺകുട്ടികൾ, വീഡിയോ

ജുന്നാർദേവിൽനിന്നും ആറുപേരടങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ സംഘം പേഞ്ച് നദിക്കര സന്ദർശിയ്ക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. മേഘ ജാവ്രെ, വന്ദന ത്രിപാദി എന്നി പെൺകുട്ടികൾ നദിയ്ക്ക് കുറുകേയുള്ള പാറക്കെട്ടിൽനിന്നും സെൽഫിയെടുക്കാൻ പോവുകയയിരുന്നു. എന്നാൽ നീർചാൽ പോലെ ഒഴുകിയിരുന്ന പുഴയിലേലേക്ക് അതിവേഹം മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായി. ഇതോടെ ഭയന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉടൻ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നപൊലീസിനെ വീഡിയല്യിൽ കാണാം.

#Chhindwara:Police rescue 2 girls stuck in chhindwara's #penchriver.

The girls had gone to the middle of the river for a selfie. When the water levels suddenly rose and trapped them. Local police and people in the area successfully rescued the two years after an hour. pic.twitter.com/vAv3de79Zz