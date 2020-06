മദ്യക്കുപ്പികൾ പൈപ്പിലൂടെ താഴേയ്ക്ക്, പണം പൈപ്പിലൂടെ തന്നെ നൽകാം, വൈറലായി വീഡിയോ !

മദ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെ

മുന്നിലേക്ക് ഒരു പിവിസി പൈപ്പ് നീട്ടിവച്ചിരിരിക്കുന്നു. പണപ്പെട്ടി പോലെ പരുവപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുപ്പി ഇതിലൂടെ താഴേയ്ക്ക് വരും ഈ കുപ്പിയിൽ പണം നിക്ഷേപിയ്ക്കാം. ശേഷം ഇതേ കുപ്പിയിൽ തന്നെ ബില്ലും ബാക്കിൽ തുകയും വാങ്ങുന്ന ആളിലേയ്ക്ക് വരും. പിന്നിട് ഇതേ പൈപ്പിലൂടെ തന്നെ മദ്യക്കുപ്പികൾ താഴേയ്ക്കെത്തും. ആനങ് മഹീന്ദ്രയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ബുദ്ധിപരമെങ്കിലും പരിഷ്കൃതമല്ലാത്ത നീക്കമെന്നാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഭാവിയില്‍ ഇതിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നും ആനന് മഹിന്ദ്ര പറയുന്നു.



This clip’s been circulating for a bit. Clever,but crude,so it points to an opportunity for aesthetic ‘contactless’ storefront design. The future is Bluetooth-enabled shelf-browsing+chute-enabled cash exchange & delivery to your waiting hands/car. @PininfarinaSpA @tech_mahindra pic.twitter.com/gGF2jUYs7l