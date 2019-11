അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഭിഭാഷകരോട് കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ, വീഡിയോ !

നവംബർ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഡെൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ അഭിഭാഷകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ വാഹനത്തിൽ പൊലീസ് വാഹനം ഇടിച്ചതും പാർക്കിംഗിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കവുമാണ് സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ. സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ ഒരു അഭിഭാഷകനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.





അഭിഭാഷകനെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മറ്റ് അഭിഭാഷകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. അഭിഭാഷകർ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളും ബൈക്കുകളും കത്തിച്ചതോടെയാണ് കലാപത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്. അക്രമം രൂക്ഷമായതോടെ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ ഒരു അഭിഭാഷകന് വെടിയേറ്റിരുന്നു.



#WATCH: CCTV footage of DCP North Monika Bhardwaj pleading before the lawyers to stop violence when a clash broke out between police and lawyers at Tis Hazari Court in #Delhi on November 2. pic.twitter.com/xFWZBP3Swp