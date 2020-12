കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർഷകരുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കെജ്‌രിവാൾ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുകയും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ കെജിരിവാളിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഡൽഹി പൊലീസ് ബാരിക്കേടുകൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഈന്നാൽ എഎപി നേതാക്കളൂടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന്

വടക്കൻ ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള ഡൽഹി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷ്ണർ അലോക് കുമാർ വെർമ പ്രതികരിച്ചു







This claim of CM Delhi being put on house arrest is incorrect. He exercises his right to free movement within the law of the land. A picture of the house entrance says it all.@DelhiPolice @LtGovDelhi pic.twitter.com/NCWBB9phDS