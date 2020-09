1983ലെ ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ചെസ് നടക്കുന്നത് മുംബൈയിലായിരുന്നു. മദ്രാസ് കോള്‍ട്ട്‌സ് എന്ന പേരിലുള്ള നാലംഗ ടീമിന് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മത്സരിക്കണമെങ്കില്‍ സ്‌പോണ്‍സറെ വേണം എന്നതാണ് അവസ്ഥ. ടീമിൽ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു പതിനാലുകാരനുമുണ്ട്. ഈ വിവരം സുഹൃത്തുവഴിയാണ് എസ്‌പി‌ബി അറിയുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.സംഘാടകർക്ക് തുക ഉടനെ കൈമാറി. ജയത്തോടെ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് എന്ന പ്രതിഭ ദേശീയ തലത്തിൽ വരവറിയിച്ച ടൂർണമെന്റായി ഇതുമാറി. ഈ ജയത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഷ്യന്‍ ജൂനിയര്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലും ആനന്ദിനെ തേടി ജയമെത്തി. പിന്നീട് ലോകചാമ്പ്യനായ ചെസ് കളിക്കാരാനായി ആനന്ദ് മാറിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രം.

Really sad to hear about the passing away of such a great yet simple person. He was my first sponsor! He sponsored our team Chennai Colts in the national team championship in 1983. One of the nicest persons I have met. His music gave us such joy #RIPSPB