ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പലായനങ്ങൾ കണ്ട മസൂമ അലി സാദ ആദ്യമായി തന്റെ ജന്മനാടായ അഫ്‌‌ഗാനിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ രണ്ട് വയസ് തികയും മുൻപാണ്. തുടർന്ന് 9 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ജന്മനാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം. സൈക്കിൾ ചവിട്ടുക എന്നത് പോയിട്ട് എന്തിനും ഏതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ.



Raised in a country where females practising sport is seen as inappropriate, decided to flee to France in order to pursue her dreams. She now hopes to inspire young girls around the world at #Tokyo2020.