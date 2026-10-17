തമിഴ്നാട്ടിലെ 79 ശതമാനം ജലസേചനക്കുളങ്ങളും ഏതാണ്ട് വറ്റിയ നിലയില്
തമിഴ്നാട്ടിലെ ജലസേചന ടാങ്കുകളില് 79 ശതമാനവും ഒന്നുകില് പൂര്ണ്ണമായും വറ്റിയ നിലയിലോ, അല്ലെങ്കില് അവയുടെ സംഭരണശേഷിയുടെ നാലിലൊന്നില് താഴെ മാത്രം വെള്ളമുള്ള അവസ്ഥയിലോ ആണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ജലസ്രോതസ്സുകള് വീണ്ടും നിറയുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടയിലും, 'എല് നിനോ' പ്രതിഭാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്ക്കിടയിലും ഒക്ടോബര് 15-ന് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് ആരംഭിച്ചത്. ചെന്നൈയിലെ റീജിയണല് മെറ്റീരിയോളജിക്കല് സെന്റര് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മഴ ലഭിക്കുമെന്നും പല ജില്ലകളിലും ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'ടി.എന്.ഐ.ഇ' ലഭ്യമാക്കിയ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം, വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ 14,141 ജലസേചന ടാങ്കുകളില് 4,734 എണ്ണം പൂര്ണ്ണമായും വറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു. കൂടാതെ, 6,385 ടാങ്കുകളില് അവയുടെ സംഭരണശേഷിയുടെ 1% മുതല് 25% വരെ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 90 ജലസംഭരണികളിലെ ആകെ ജലശേഖരം 60.756 ടി.എം.സി ആണ്. ഇത് അവയുടെ മൊത്തം സംഭരണശേഷിയുടെ 27.1 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
മധുരയിലും തഞ്ചാവൂരിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ്. മധുരയില് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 1,340 കുളങ്ങളില് 1,148 എണ്ണവും വറ്റിവരണ്ട നിലയിലാണ്. തഞ്ചാവൂരിലാകട്ടെ 641 കുളങ്ങളില് 535 എണ്ണവും വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. തിരുവള്ളൂരില് 578 കുളങ്ങളില് 295 എണ്ണം വറ്റിയപ്പോള്, ശേഷിക്കുന്നവയില് 160 എണ്ണത്തില് അവയുടെ സംഭരണശേഷിയുടെ 1% മുതല് 25% വരെ വെള്ളം മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാല് ഇതിന് വിപരീതമായി, കന്യാകുമാരിയില് 411 കുളങ്ങള് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.