ജാമിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ച ആ ചുവന്ന കുപ്പായക്കാരൻ ആര്?

മുഖം മറച്ച് ജാമിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ പൊലീസിനൊപ്പം തല്ലിച്ചതച്ച യൂണിഫോമില്ലാത്ത അയാൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം സോഷ്യൽ മീഡിയ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അയാള്‍ ആരെന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോയെന്ന് കട്ജു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന വിഡിയോയിലും ഇയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.



തങ്ങളെ തല്ലിച്ചതച്ച സംഘത്തില്‍ പൊലീസുകാര്‍ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ സംശയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പരാമർശങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത്.



I don't know what kind of spineless cowards attack students in a library. But I do know what fearlessness in the face of an authoritarian crackdown looks like. It is this. #JamiaMilia https://t.co/tkNWRHWTFQ