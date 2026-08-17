പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം: പാചക വാതക ഉല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എണ്ണക്കമ്പനികള്ക്ക് ഇന്ത്യ ടാര്ഗെറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു
ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേല് യുദ്ധം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് പാചക വാതക ഉല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എണ്ണക്കമ്പനികള്ക്ക് ഇന്ത്യ ടാര്ഗെറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 13 ലെ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരമാവധി പ്രതിദിനം പാചക വാതക ഉല്പ്പാദനം 63,810 മെട്രിക് ടണ് ആയി ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിര്ദ്ദിഷ്ട അളവുകള് കൈവരിക്കുന്നതിന് ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം (എല്പിജി) നേരിട്ടോ റെയില്വേ, റോഡ് ടാങ്കറുകള് വഴിയോ സംഭരിക്കുന്നതിനും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കമ്പനികള് മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നിലനിര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള റിഫൈനറികളില് നിന്നുള്ള പുതിയ ഉല്പ്പാദനവും അധിക ഉല്പ്പാദനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് എല്ലാ ജനുവരി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലും ടാര്ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഉപരോധം കാരണം മാര്ച്ച് മുതല് ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യ മിഡില് ഈസ്റ്റില് നിന്നുള്ള പാചക വാതക ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 90% വാങ്ങുകയായിരുന്നു.