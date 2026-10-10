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  4. Things you should never share with ChatGPT or any AI chatbots
Written By ശ്രീനു എസ്

ChatGPTയുമായോ ഏതെങ്കിലും AI ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളുമായോ നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പങ്കിടാന്‍ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍

Open AI, Chat GPT Atlas, AI Browser,ഓപ്പൺ എഐ
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (08:02 IST)
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ഇമെയിലുകള്‍ എഴുതുന്നതിനും അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതിനും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവും കമ്പനിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും വരെ ഈ ഗാഡ്ജെറ്റുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യസമാനമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്, ഇത് ആശ്രയത്വബോധം, വിശ്വാസ്യത പോലും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ AIയുമായി വളരെയധികം കാര്യങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നത് അപകടകരമായ ബിസിനസ്സാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഇത് സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങള്‍, ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ മോശമായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കല്‍ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആളുകളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി AIയുമായുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഒരിക്കലും പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വകാര്യമല്ല - നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഒരുപക്ഷേ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ പോലും കഴിയും.
 
സുരക്ഷിതമായി തുടരാന്‍, AI ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളുമായി ഒരിക്കലും പങ്കിടാന്‍ പാടില്ലാത്ത  കാര്യങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെയാണ്.
 
നിങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ പേര്, വീട്ടുവിലാസം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇമെയില്‍ വിലാസം തുടങ്ങിയ ചെറിയ വിവരങ്ങള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അപകടകരമല്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അവ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഓണ്‍ലൈനില്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കാം. ആള്‍മാറാട്ടം, ഫിഷിംഗ് അല്ലെങ്കില്‍ സ്യൂട്ട് നിരീക്ഷണത്തിനായി ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
 
നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകള്‍, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ (സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നമ്പറുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പാന്‍ നമ്പറുകള്‍ പോലുള്ളവ) നല്‍കരുത്. തട്ടിപ്പിന് സാധ്യതയുള്ള ഡാറ്റയാണിത്, AI പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ സുരക്ഷിതമായ ബാങ്കിംഗ് മാര്‍ഗങ്ങളല്ല. 
 
ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകള്‍ പൊതുവായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവര്‍ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ലൈസന്‍സുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരല്ല. മെഡിക്കല്‍ രേഖകള്‍, കുറിപ്പടികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നമ്പറുകള്‍ എന്നിവ പങ്കിടുന്നത്  കൂടുതല്‍ അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍, ലൈസന്‍സുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ദ്ധനെ നേരിട്ട് കാണുക.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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