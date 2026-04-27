കൂറ് അമേരിക്കയോട്, എന്ത് വിശ്വാസ്യതയാണ് പാകിസ്ഥാനുള്ളത്, മധ്യസ്ഥനാകാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഇറാൻ

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചര്ച്ചകളിലെ പാകിസ്ഥാന് മധ്യസ്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇറാനിയന് പാര്ലമെന്റ് അംഗമായ ഇബ്രാഹിം റെസായി. പാകിസ്ഥാന് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും അമേരിക്കന് താല്പര്യങ്ങള്ക്കാണ് മുന്ഗണന നല്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് ഇറാന്റെ നല്ലൊരു അയല്രാജ്യവും സുഹൃത്തുമാണെങ്കിലും ചര്ച്ചകള്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനാവശ്യമായ വിശ്വാസ്യത പാകിസ്ഥാനില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ ദേസീയ സുരക്ഷാ- വിദേശനയ കമ്മീഷന് വക്താവായ റെസായി പറയുന്നത്.
പാകിസ്ഥാന് എപ്പോഴും അമേരിക്കന് താല്പര്യങ്ങള്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു. ലെവനന് വിഷയത്തിലും മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയന് ആസ്തികളുടെ കാര്യത്തിലും അമേരിക്ക കരാര് വാഗ്ദാനങ്ങള് ലംഘിച്ചപ്പോള് പോലും പാകിസ്ഥാന് പ്രതികരിച്ചില്ല. ഒരു മധ്യസ്ഥന് എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കണം. റെസായി വ്യക്തമാക്കി.