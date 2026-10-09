'ഈച്ചയെ കൊല്ലാന് ചുറ്റികയോ?' പാറ്റാ പാര്ട്ടി പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഏര്പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളില് കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യം
ന്യൂഡല്ഹി: ഒക്ടോബര് 10 ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി'യുടെ (CJP) പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഏര്പ്പെടുത്താന് നിര്ദ്ദേശിച്ച വിപുലമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളെ സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തു. ക്രമസമാധാനം നിലനിര്ത്തുക എന്ന പേരില് പൊതുഗതാഗതം പൂര്ണ്ണമായും സ്തംഭിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഡല്ഹി മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ സര്വീസ് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നിയന്ത്രിത രീതിയില് മെട്രോ, റെയില്വേ സര്വീസുകള് പ്രവര്ത്തിക്കാന് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന സോളിസിറ്റര് ജനറല് തുഷാര് മേത്തയുടെ ഉറപ്പ് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.
യാത്രക്കാര് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, ജോലി ആവശ്യങ്ങള്ക്കും പഠനത്തിനുമായി ഗുരുഗ്രാം, ഗ്രേറ്റര് നോയിഡ തുടങ്ങിയ സമീപപ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് ഡല്ഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. വിദ്യാര്ത്ഥികള്, ജീവനക്കാര്, മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് തുടങ്ങിയവര് പൊതുഗതാഗതത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എല്ലാവര്ക്കും സ്വന്തമായി വാഹന സൗകര്യമില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആനുപാതികതയുടെ തത്വം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഈച്ചയെ കൊല്ലാന് ചുറ്റിക ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ക്രമസമാധാനം നിലനിര്ത്താന് അധികൃതര്ക്ക് മുന്കരുതല് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങള് ആവശ്യമുള്ളതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാന് പാടില്ലെന്നും സാധാരണ പൗരന്മാര്ക്ക് അവശ്യ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്ക്കുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.