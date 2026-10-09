'പിള്ളേരെ തൊടുന്നോ...'; മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ച് എം.എ.ബേബി, കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ
ജന്തർ മന്തർ 2.0 സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും പൊലീസിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.ബേബി സുപ്രീം കോടതിയിൽ. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും ബഹുജന കൂട്ടായ്മകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചേർന്നാണ് ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ഡൽഹി പൊലീസിന് മുൻകൂട്ടി വിവരമറിയിച്ചിരുന്നതായും സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നതായും പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഡൽഹിയിലേക്കും ഡൽഹിക്ക് ഉള്ളിലേക്കുമുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വിലക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഡൽഹി ഭരണകൂടവും കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ ജനജീവിതം തടയാനും ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധ അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടികാട്ടി. പൊതുജനങ്ങളെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി സമരത്തിന് എതിരെ തിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഡൽഹി, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലേക്കും നിസാമുദ്ദീനിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ ട്രെയിൻ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. മെയിൽസ്, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നാളെ പുലർച്ചെ നാല് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെയാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പത്ത് ദിവസം മുൻപ് അറിയിച്ച് അനുവാദം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് സിജെപി പ്രതിഷേധ സമരത്തിനു ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യ ഡൽഹിയിൽ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സംഹിത സെക്ഷൻ 163 പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഒക്ടോബർ പത്ത് ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ 57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടയ്ക്കാനും തീരുമാനം. പ്രതിഷേധക്കാർ എത്താതിരിക്കാനാണ് മെട്രോയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.