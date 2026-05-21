ഇന്ത്യയിലെ ഈ ജില്ലയില് താപനില 48.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിലെത്തി; രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷം ആരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല
ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ബന്ദ ജില്ലയില് അഭൂതപൂര്വമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. താപനില 48.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസില് എത്തി. അസഹനീയമായ ചൂട് സാധാരണ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു. റോഡുകള് ശൂന്യമായി, മാര്ക്കറ്റുകള് അടച്ചുപൂട്ടി, രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷം താമസക്കാര് വീടിനുള്ളില് തന്നെ കഴിയുകയാണ്.
പ്രദേശവാസികള്ക്ക് ബിസിനസ്സിനേക്കാളും ജോലിയേക്കാളും പകല് അതിജീവിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. പകല്സമയത്തെ താപനില താങ്ങാന് കഴിയാത്തതിനാല് കടയുടമകള് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് കടകള് തുറക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുകാലത്ത് പകല് മുഴുവന് തിരക്കേറിയ തെരുവുകള് ഇപ്പോള് കത്തുന്ന വെയിലില് വിജനമായി
ഉത്തര്പ്രദേശിലെ നിരവധി ജില്ലകളില് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളില് താപനില ഇത്തരത്തില് തുടരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. ഉഷ്ണതരംഗം ബിസിനസുകളെ മാത്രമല്ല, ബന്ദയിലുടനീളമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെയും കര്ഷകരുടെയും ദൈനംദിന ദിനചര്യകളെയും മാറ്റുന്നു. വേതനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികള് പകല് സമയത്തെ ജോലി നിരസിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
ചൂടില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളില് തൊഴിലില്ലാതെ തുടരാനാണ് ഇപ്പോള് പല തൊഴിലാളികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട ഭക്ഷണ വില്പ്പനക്കാരും ചായക്കടകളും സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും തുറക്കൂ.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.