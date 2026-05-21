അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഹാർദ്ദിക്കിനെ മാറ്റു, അടുത്ത സീസൺ മുതൽ ബുമ്ര നായകനാകട്ടെ, തുറന്നടിച്ച് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ
- Hardik Pandya: 'ഹാർദിക് പോയപ്പോൾ ടീം ജയിക്കുന്നു'; ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞ് മുംബൈ നായകൻ
- തോൽക്കാനുള്ള മുംബൈയുടെ ശ്രമങ്ങൾ പാഴായില്ല, ആർസിബിക്കെതിരെ അവസാന ബോളിൽ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തോൽവി, പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്ത്
- ഒരു തോൽവി കൂടി ഇനി ആർസിബിക്ക് താങ്ങാനാവില്ല, നേരിടേണ്ടത് മുറിവേറ്റ മുംബൈയെ, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ തീപ്പാറും
- Mumbai Indians: എത്ര കളിച്ചിട്ടും ഇനി കാര്യമില്ല; മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് കാണില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് !
ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദ്ദിക് തിരിച്ചെത്തി, മുംബൈ വീണ്ടും തോറ്റു: പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി കൊൽക്കത്ത
ഐപിഎല്ലില് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകള് സജീവമാക്കി കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് വിജയം നേടിയതോടെ ചെറിയ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് കൊല്ക്കത്തയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. നിര്ണായക പോരാട്ടത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ നിശ്ചിത ഓവറില് 147 റണ്സാണ് നേടിയത്. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് കൊല്ക്കത്ത വിജയം കണ്ടത്. തുടക്കത്തില് പതറിയെങ്കിലും മനീഷ് പാണ്ഡെ(45), റോവ്മാന് പവല്(40) എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് കെകെആറിനെ തുണച്ചത്. ഇരുവരും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളില് പുറത്തായെങ്കിലും റിങ്കു സിംഗും അനുകൂല് റോയിയും ചേര്ന്ന് കൊല്ക്കത്തയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.
നേരത്തെ മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തില് മുംബൈ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 147 റണ്സാണ് എടുത്തത്. 18 പന്തില് 32 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കോര്ബിന് ബോഷാണ് മുംബൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.കൊല്ക്കത്തയ്ക്കായി സൗരഭ് ദുബെയും കാര്ത്തിക് ത്യാഗിയും കാമറൂണ് ഗ്രീനും 2 വിക്കറ്റ് വീതമെടുത്തു.മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊല്ക്കത്തയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണര്മാരെ നഷ്ടമായെങ്കിലും മനീഷ് പാണ്ഡെയും പവലും ചേര്ന്ന് വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.