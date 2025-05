RBSE 12th Result 2025: Click Here to Check Marks

How to check RBSE 12th Result: രാജസ്ഥാന്‍ ബോര്‍ഡ് 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പുറത്ത്. കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ 99.07 ശതമാനമാണ് വിജയം. ആര്‍ട്‌സില്‍ 97.70 വിജയശതമാനം. സയന്‍സ് സ്ട്രീമില്‍ വിജയശതമാനം 94.43 ആണ്.

: Check here



Visit the official website of RBSE at