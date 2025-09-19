ശനി, 20 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
അക്കൗണ്ടില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിനുള്ള ചാര്‍ജുകള്‍ കുറയ്ക്കും; റീട്ടെയില്‍ ഇടപാടുകളില്‍ നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി ആര്‍ബിഐ

ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്, തിരിച്ചടവ് വൈകിയതിനുള്ള പിഴകള്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (20:29 IST)
റീട്ടെയില്‍ ഇടപാടുകളുടെ സേവന നിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്, തിരിച്ചടവ് വൈകിയതിനുള്ള പിഴകള്‍, മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിനുള്ള ചാര്‍ജുകള്‍ തുടങ്ങി സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ചാര്‍ജുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവില്‍ വ്യത്യസ്ത ബാങ്കുകള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ചെറുകിട വായ്പകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 0.50% മുതല്‍ 2.5% വരെയാണ്. ചില ബാങ്കുകള്‍ ഭവന വായ്പകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസായി 25,000 രൂപ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ആര്‍ബിഐ പുതിയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

വന്‍കിട കോര്‍പ്പറേറ്റ് വായ്പകളില്‍ നിന്നുള്ള നഷ്ടം മൂലം ബാങ്കുകള്‍ ചെറുകിട വായ്പകളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര്‍ബിഐയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം. വ്യക്തിഗത, വാഹന, ചെറുകിട ബിസിനസ് വായ്പകളില്‍ ബാങ്കുകള്‍ അടുത്തിടെ ലാഭം നേടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ 25 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചതായി ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. ഉപഭോക്തൃ പരാതികളിലെ വര്‍ദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് പരാതികള്‍ വേഗത്തില്‍ പരിഹരിക്കാനും സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ നേരത്തെ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.


