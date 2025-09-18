വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ഈ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പണം പാഴാക്കരുത്; വാറന്‍ ബഫറ്റ് പറയുന്നത് ഇതാണ്

വിലകൂടിയ കാറുകള്‍, ആഡംബര വീടുകള്‍ മുതല്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് ഇനങ്ങള്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (14:38 IST)


ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, പണം വിവേകത്തോടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് അപൂര്‍വമായ ഒരു ഗുണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, കാരണം പണം ചെലവഴിക്കാന്‍ എണ്ണമറ്റ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട് - വിലകൂടിയ കാറുകള്‍, ആഡംബര വീടുകള്‍ മുതല്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് ഇനങ്ങള്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം വരെ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അനാവശ്യമായോ ചിന്താശൂന്യമായോ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍, ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വിജയകരമായ നിക്ഷേപകരില്‍ ഒരാളായ വാറന്‍ ബഫറ്റിനെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ സമയമായി. ലളിതവും എന്നാല്‍ ശക്തവുമായ സാമ്പത്തിക ജ്ഞാനത്തിന് പേരുകേട്ട ബഫറ്റിന് സമ്പാദ്യം, നിക്ഷേപം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങളുണ്ട്, അത് പണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയെ തന്നെ മാറ്റും.ബഫറ്റ് ആളുകളോട് ഒരിക്കലും പണം ചെലവഴിക്കരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന സാധാരണവും എന്നാല്‍ ഉപയോഗശൂന്യവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.


1) പുതിയ കാര്‍ വാങ്ങുന്നത്:-ഒരാള്‍ക്ക് പുതിയ ജോലിയോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അവരുടെ മനസ്സില്‍ ആദ്യം വരുന്നത് തിളങ്ങുന്ന പുതിയ കാര്‍ വാങ്ങുക എന്നതാണ്. എന്നാല്‍ മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകളില്‍ ഒന്നായി ബഫറ്റ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഷോറൂമില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു പുതിയ കാറിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്നുവെന്നും, ഈ മൂല്യം വര്‍ഷം തോറും കുറയുന്നുവെന്നും, വെറും 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 60% വരെ കുറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.


2)
ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പലിശ :-ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കടം ഒരു കെണിയായി ബഫറ്റ് കണക്കാക്കുന്നു, ഒരിക്കല്‍ നിങ്ങള്‍ അതില്‍ കുടുങ്ങിയാല്‍, അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന്റെ സൗകര്യം എളുപ്പമാകുമ്പോള്‍, പലിശയും കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയില്‍, മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകളുടെയും വാര്‍ഷിക പലിശ നിരക്കുകള്‍ 30% ല്‍ കൂടുതലാണ്, അതായത് നിങ്ങള്‍ 1 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍, നിങ്ങള്‍ 30,000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പലിശ നല്‍കേണ്ടി വന്നേക്കാം.


3) ചൂതാട്ടവും ലോട്ടറിയും :-ബഫറ്റ് ചൂതാട്ടത്തെയും ലോട്ടറികളെയും 'ഗണിത നികുതി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു - അതായത്, ഗണിതവും യുക്തിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവരുടെ മേല്‍ ചുമത്തുന്ന നികുതി. ഈ ശീലങ്ങള്‍ ആളുകളെ യഥാര്‍ത്ഥ കഠിനാധ്വാനത്തില്‍ നിന്നും നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്നും അകറ്റുകയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും മിഥ്യാധാരണയില്‍ കുടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകള്‍ വാങ്ങുകയോ കാസിനോയില്‍ പന്തയം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആകര്‍ഷകമായി തോന്നുമെങ്കിലും, അത് പതുക്കെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം, സമ്പാദ്യം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.


4) ആവശ്യത്തിലധികം വലിയ വീട് : 1958-ല്‍ വാങ്ങിയ അതേ വീട്ടില്‍ തന്നെയാണ് ബഫറ്റ് ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: ''ഒരു വീട് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്, വിജയത്തിന്റെ അളവുകോലല്ല.''ഒരു വലിയ വീട് എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ നികുതികള്‍, അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, ജീവനക്കാര്‍, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ എന്നിവ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു 2ആഒഗ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍, എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരു 4ആഒഗ വീട് വെറും ഒരു പ്രദര്‍ശനത്തിനായി എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ എല്ലാ മാസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വെറും പ്രദര്‍ശനത്തിനായി നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.


