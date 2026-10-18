കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
സംഭവത്തില് നടുക്കം രേഖപ്പെടുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗാളിലുള്ള അമിത് ഷായോട് രക്ഷാദൗത്യം ഏകോപിപ്പിക്കാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളെല്ലാം അമിത് ഷാ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ക്കത്തയില് ദുര്ഗ്ഗാപൂജ പന്തലിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു. നിലവിലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 19 പേര് മരിച്ചതായാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റ 25 പേര് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതില് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. മരിച്ചവരില് 13 സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7.40 ഓടെ വടക്കന് കൊല്ക്കത്ത ശാരദ പാര്ക്കിലെ ചോര് ഭാഗനിലായിരുന്നു സംഭവം. മഴ പെയ്തതോടെ പൂജ നടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകള് തിക്കിതിരക്കി കയറിയതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. രാത്രി സമയമായതിനാല് തന്നെ വെളിച്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഉയര്ത്തി. പോലീസും അഗ്നി രക്ഷാ സേനയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയുമെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.
It's too Scary first time in my bloodlines , I hear Stampede in durga puja. Be Safe , Maa Durga Protect All. #Kolkata Deeply saddened by the tragic stampede in Chorbagan Sarada park , North Kolkata, West Bengal. Mandap collapses during Durga festival. 22 dead in stampede. 32 injured, transferred to hospital. Reports of chaos at the exit gate due to a massive crowd amid the rain. Be Safe , it's not to time panic.— Purohit Says (@yashpurohitt) October 17, 2026
മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് അഗര്വാള് എന്നിവര് ആശുപത്രിയിലെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മേല്നോട്ടം വഹിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് 25 ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സയില് ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കാലാശ്വാസമായി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് 2 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 50,000 രൂപയും അനുവദിച്ചു.
സംഭവത്തില് നടുക്കം രേഖപ്പെടുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗാളിലുള്ള അമിത് ഷായോട് രക്ഷാദൗത്യം ഏകോപിപ്പിക്കാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളെല്ലാം അമിത് ഷാ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജി, കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ, രാഹുല് ഗാന്ധി എന്നിവര് നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളികളാകാന് നേതാക്കള് അണികള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.