Priyanka Gandhi: ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ കോപ്പിയുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി; വയനാട് എംപിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ പ്രിയങ്ക കേരള തനിമയില്‍ കസവുസാരി ധരിച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനു എത്തിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ പകര്‍പ്പ് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചാണ് പ്രിയങ്ക സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.



#WATCH | Congress leader Vadra takes oath as Member of Parliament in Lok Sabha



(Video source: Sansad TV/YouTube) pic.twitter.com/eaLJzpTY2y