പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ശിവൻ; ചേർത്തുപിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; വീഡിയോ

വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. കെ ശിവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഡോ. കെ ശിവനെയും വീഡിയോയിൽ കാണാം. മോദിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹം തേങ്ങുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന തലകെട്ടോടെയാണ് പലരും ഈ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.



#WATCH PM Narendra Modi hugged and consoled Chief K Sivan after he(Sivan) broke down. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/bytNChtqNK