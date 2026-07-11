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Written By ശ്രീനു എസ്
Published By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (08:05 IST)

ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വില്‍പ്പനയില്ല: ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ മരുന്നുകള്‍ക്കെതിരെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കര്‍ശന നടപടി

Alcohol Content In Medicines Schedule H1
Written By: ശ്രീനു എസ്
Published By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (08:11 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ മദ്യം അടങ്ങിയ മരുന്നുകളുടെ വ്യാപകമായ ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെത്തുടര്‍ന്ന് അവയുടെ വില്‍പ്പന സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശനമാക്കി. പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം 30 മില്ലിയില്‍ കൂടുതലുള്ള കുപ്പികളില്‍ പായ്ക്ക് ചെയ്ത 12 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഈഥൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ മരുന്നുകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ H1 ലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു.
 
മുമ്പ്, ഏലം, ഇഞ്ചി, മറ്റ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ കഷായങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില ഔഷധ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെ 1945 ലെ ഡ്രഗ്‌സ് റൂളുകളുടെ ഷെഡ്യൂള്‍ കെ പ്രകാരം ലൈസന്‍സിംഗ് ചട്ടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഫോര്‍മുലേഷനുകളില്‍ ചിലതില്‍ 80 ശതമാനം മുതല്‍ 90 ശതമാനം വരെ എഥൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോളിന്റെ അസാധാരണമായ ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രത അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. 
 
ഡോക്ടറുടെ മേല്‍നോട്ടമില്ലാതെ വ്യാപകമായി വാങ്ങുകയും ലഹരിവസ്തുക്കളായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഈ കര്‍ശന നടപടികള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ നിയന്ത്രണം യഥാര്‍ത്ഥ രോഗികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാര്‍മസികള്‍ ഇനി മുതല്‍ കര്‍ശന ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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