ഹിജാബ് ഇസ്ലാമിന് അനിവാര്യമല്ല, യൂണിഫോമിനൊപ്പം അനുവദിക്കാനാവില്ല, വിദ്യാർഥിനിയുടെ ഹർജി തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
സ്കൂള് യൂണിഫോമിനൊപ്പം ഹിജാബ് ധരിക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്ന മുസ്ലീം വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതാചാരപ്രകാരമുള്ള അനിവാര്യതയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന് വിദ്യാര്ഥിനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്ജി തള്ളിയത്. പ്രയാഗ് രാജിലെ ടാഗോര് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ജെ മുനീര്, ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദ്രജിത് ശുക്ല എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് തള്ളിയത്.
ഹിജാബ് ധരിച്ച് ക്ലാസില് കയറാന് അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ ആവശ്യം. ഡ്രസ് കോഡ് എകീകൃതവും സത്യസന്ധവുമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്നും സ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിര്ത്താന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായതിനാല് യൂണിഫോം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം സ്കൂളിനാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ടാഗോര് പബ്ലിക് സ്കൂളില് പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിന് ശേഷം അതേ സ്കൂളില് പതിനൊന്നാം ക്ലാസില് പെണ്കുടി പ്രവേശനം തേടിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉടലെടുതത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതല് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച കാലയളവില് ഹിജാബ് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്ന് സ്കൂള് അധികൃതര് എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ വാദം. ഹിജാബ് വിലക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കുട്ടി വാദിച്ചു.
എന്നാല് ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളില് ഹിജാബ് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കാന് വിദ്യാര്ഥിനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കാണിച്ചാണ് ഹര്ജി തള്ളിയത്.