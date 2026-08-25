വാക്കിന് വിലയില്ലാത്ത സർക്കാർ,ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ സിജെപി വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക്
അടുത്തമാസം 12,13 തീയതികളില് ദില്ലിയില് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സിജെപി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രവിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയില് കലാശിച്ച ജന്തര് മന്തറിലെ വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധത്തില് സര്ക്കാര് പറഞ്ഞ വാക്കുകള് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി. വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുത്തവര്ക്കെതിരെ കേസുകള് എടുക്കില്ല എന്നതടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങള് സര്ക്കാര് പാലിച്ചില്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സെപ്റ്റംബര് അഞ്ചിന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റില് നിന്നും ദില്ലി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുമെന്ന് സിജെപി അറിയിച്ചു.
ജൂലൈ 25ന് യുവാക്കള്ക്ക് നല്കിയ ഉറപ്പുകള് പാലിക്കുന്നതില് സര്ക്കാര് പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ചേര്ന്ന സിജെപി ദേശീയ വര്ക്കിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം വിലയിരുത്തി. നല്കിയ ഉറപ്പുകള് പാലിക്കുന്നതിന് പകരം സാങ്കൃതികത്വങ്ങള് പറഞ്ഞ് സമയം നീട്ടാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിലെ എഫ്ഐആര് വിവരങ്ങള് കൈമാറാന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അടുത്തമാസം 12,13 തീയതികളില് ദില്ലിയില് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സിജെപി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുപതോളം രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്പായി സമരമുഖത്തിലേക്ക് തലസ്ഥാനം പോകുന്നത് സര്ക്കാരിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. പോലീസ് അധിക്രമത്തിനിരയായവരും വിദ്യാര്ഥികളും യുവാക്കളും പ്രതിഷേധത്തില് അണിനിരക്കണമെന്നാണ് സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.