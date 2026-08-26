പടിക്കലിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ പടിക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ അവൻ കളി വിജയിപ്പിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റിലെ വിജയത്തിൽ ഗംഭീറിന് ഒരു പങ്കുമില്ല, വിമർശിച്ച് ശ്രീകാന്ത്
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന് ഈ ശ്രീലങ്കന് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് പ്രത്യേകമായി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരവും മുന് ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കെ ശ്രീകാന്ത്. സായ് സുദര്ശന് തുടര്ച്ചയായ അവസരങ്ങള് നല്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ വഴി മുടക്കിയത് ഗംഭീറായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള് പടിക്കലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയങ്ങള് നേടിതരുന്നതെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീകാന്ത് ഗംഭീറിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഗംഭീറിന് സത്യത്തില് ഒരുപണിയുമില്ല. സായ് സുദര്ശന് അവസരങ്ങള് നല്കണമെന്നായിരുന്നു ഗംഭീര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവന് പകരക്കാരനായി വന്ന് ദേവ്ദത്ത് റണ്സടിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ഇനി അവനെ ടീമില് നിന്നും മാറ്റാനാകില്ല. ശ്രീലങ്ക ഒരു മോശം ടീമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗംഭീറിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇന്ത്യ ഉറപ്പായും പരമ്പര വിജയിക്കും. ശ്രീലങ്കയെയോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയോ പോലുള്ള ടീമുകള്ക്കെതിരെ ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗംഭീര് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടും.
എനിക്ക് ഗംഭീറിനോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അവന് നല്ലൊരു കളിക്കാരനും കളി മനസിലാക്കുന്ന താരവുമായിരുന്നു. എന്നാല് താരങ്ങളുമായി ഗംഭീര് കൂടുതല് സംവദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ഗാളില് ഇന്ത്യ 165 റണ്സിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കൊളംബോയില് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെയും മറ്റ് ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാരുടെയും മികവില് ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിലാണ്.