അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:11 IST)
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് പരാജയപ്പെടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുള്ളതിനാലാണ് തമിഴ്നാടിനെ കേന്ദ്ര ബജറ്റില് അവഗണിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്. ബജറ്റിനെ നിരാശാജനകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്റ്റാലിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള് പൂര്ണമായും അവഗണിച്ചുവെന്നും സ്റ്റാലിന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാല് ബജറ്റില് തങ്ങളെ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നും സ്റ്റാലിന് പ്രസ്താവനയില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ വര്ഷമെങ്കിലും ബിജെപി സര്ക്കാരിന്റെ കണ്ണുകളില് തമിഴ്നാടിനെ കാണുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവരിലെത്തുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ബജറ്റ് നിരാശ മാത്രമാണ് നല്കിയത്. സ്ത്രീകള്ക്കും ദരിദ്രര്ക്കും കര്ഷകര്ക്കും പിന്നോക്കക്കാര്ക്കും പ്രയോജനകരമായ പ്രധാന പദ്ധതികളൊന്നും ബജറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സ്റ്റാലിന് പറഞ്ഞു.