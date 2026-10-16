നഷ്ടം വര്ധിക്കുന്നു, വിമാന ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നു; എയര് ഇന്ത്യ ചെലവുകള് കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എയര് ഇന്ത്യ, വര്ധിച്ചുവരുന്ന നഷ്ടം, ഉയരുന്ന പ്രവര്ത്തനച്ചെലവുകള്, വ്യോമപാതകള് അടയ്ക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം, ജെറ്റ് ഇന്ധനവിലയിലെ തുടര്ച്ചയായ വര്ധന എന്നിവ മൂലം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് കമ്പനിയിലുടനീളം ചെലവുചുരുക്കല് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് സിഇഒ ടെവോള്ഡെ ഗെബ്രെമരിയ്യം ഒരുങ്ങുന്നു.
അങ്ങേയറ്റം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തന സാഹചര്യത്തില് ചെലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രത, മിതവ്യയം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ എയര്ലൈനിന്റെ സംഘടനാ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ജീവനക്കാര്ക്ക് അയച്ച ആന്തരിക സന്ദേശത്തില് സിഇഒ ഗെബ്രെമരിയ്യം വ്യക്തമാക്കി. 'വണ് എയര് ഇന്ത്യ' ഏകീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എയര് ഇന്ത്യയും എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും തങ്ങളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കാനും, വിവിധ മേഖലകളില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തി ഒരു സ്ഥിരം ടീമിനെ രൂപീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഈ ടീം, വിവിധ പ്രവര്ത്തന മേഖലകളിലെ ചെലവുകള് ചിട്ടയായി പരിശോധിക്കുകയും, ചെലവ് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികള് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ടീമിന് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും നല്കണമെന്ന് ജീവനക്കാരോട് ഗെബ്രെമരിയാം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.