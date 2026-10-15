ജുഡീഷ്യറിയെ ആർക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ല, കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസയച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ താക്കീത്
കേന്ദ്ര തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടത്തിയ വോട്ടര് പട്ടികയിലെയും എസ്ഐആറിലെയും ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ മുന്നണി നല്കിയ ഹര്ജിയില് കേന്ദ്ര തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനും നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും രാഹുല് ഗാന്ധിയെ പരോക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്. ഹര്ജിയില് നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും ഹര്ജിക്കാരില് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കോടതി പരിശോധിക്കുമെന്നും അടുത്ത വാദവേളയില് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്കേണ്ടിവരുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതിയില് വാക്കാല് പരാമര്ശിച്ചു.
നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ സ്വാധീനിക്കാനോ ആര്ക്കും കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, കോടതി വളപ്പില് പ്രക്ഷോഭങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സോളിസിറ്റര് ജനറല് തുഷാര് മേത്തയും അഭിഭാഷകന് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയയും സുപ്രീം കോടതി വളപ്പില് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിന്റെ വിഷയം കോടതി ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കടുത്ത നിരീക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടായത്.
പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ കോടതിക്ക് മേല് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചതെന്ന ഗൗരവ് ഭാട്ടിയയുടെ വാദത്തോട് പ്രതികരിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, 'ഇത്തരം ദുര്ബലമായ ശ്രമങ്ങളെ ആരും ഗൗനിക്കാറില്ല. അവര് പുറത്ത് പ്രസ്താവനകള് നടത്തുമായിരിക്കും.ഞങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.