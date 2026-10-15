സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തു: ബോളിവുഡ് താരം ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ഇന്ത്യ വിടാൻ കേന്ദ്ര നിർദേശം
ന്യൂഡല്ഹി: കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി (CJP) മുംബൈയില് മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തില് പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ബോളിവുഡ് താരം ഇമ്രാന് ഖാനോട് എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യ വിടാന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിര്ദേശം നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. വിദേശ പൗരത്വമുള്ള വ്യക്തി രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത് വിസ ചട്ടങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കടുത്ത നടപടി.
ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര് ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിക്കായി മുംബൈയില് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് ഇമ്രാന് ഖാന് സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇമ്രാന് ഖാന് അമേരിക്കന് പൗരത്വം ഉണ്ടെന്നും പൂര്നമായ ഇന്ത്യന് പൗരത്വത്തിന് പജരം ഓവര്സീസ് സിറ്റിസണ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാര്ഡാണ് കൈവശമുള്ളതെന്നുമാണ് ആരോപണം. ഈ മാസം 28നകം രാജ്യം വിടണമെന്നാണ് നോട്ടീസില് പറയുന്നത്. ഒക്ടോബര് 10ന് മുംബൈയില് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു ഇമ്രാന് ഖാന് പങ്കെടുത്തത്.
ഇമ്രാന് ഖാനൊപ്പം നടിയും പങ്കാളിയുമായ ലേഖാ വാഷിങ്ടണും ബന്ധുവായ സെയ്ന് മരിയ ഖാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെ 3 പേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇമിഗ്രേഷന് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാന് നടപടിയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.