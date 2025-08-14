സ്വാതന്ത്യദിനം: 1090 പേർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

എ കെ ജെ അയ്യർ|
Last Modified വ്യാഴം, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (13:59 IST)
ന്യൂഡൽഹി: ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ധീരതയ്ക്കും വിശ്ഷ്ട സേവനത്തിനുമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1090 പേര്ക്കാണ് ഇത്തവണ മെഡല് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 233 പേര്ക്ക് ധീരതയ്ക്കും 99 പേര്ക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
ഇതിൽ തന്നെ 58 പേര്ക്ക് സുസ്ത്യര്ഹമായ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകളുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് നിന്ന് എസ്പി അജിത് വിജയനാണ് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡല് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തില് നിന്ന് 10 പേര്ക്ക് സുസ്ത്യര്ഹമായ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.