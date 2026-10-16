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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (08:30 IST)

അമിതവേഗതയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി; നെടുമ്പാശ്ശേരി അപകടത്തിന് മുന്‍പ് വാഹനം സഞ്ചരിച്ചത് 240 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍

High Court questions failure to take action
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (07:42 IST)
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കൊച്ചി: അമിതവേഗതയില്‍ പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്ത് എന്ത് സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഫലപ്രദമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോടതി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ യുവാവ് മുമ്പ് 240 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വാഹനം ഓടിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം അധികൃതര്‍ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? എന്നാണ് കോടതി ചോദിച്ചത്.
 
റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവന്‍, ജസ്റ്റിസ് കെ. വി. ജയകുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ദേശീയപാതകളില്‍, രാത്രിയിലും കാണാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ 80 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കൂടുതല്‍ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. അര്‍ധരാത്രിക്ക് ശേഷം യുവാക്കള്‍ സൂപ്പര്‍കാറുകള്‍ കൊച്ചിയിലെയും നഗരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെയും റോഡുകളില്‍ ഇറക്കാറുണ്ടെന്നും, ഇത്തരം കാറുകള്‍ക്ക് 100 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത കൈവരിക്കാന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രമേ വേണ്ടിവരൂ എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്രയും വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം ബ്രേക്ക് ഇട്ടാല്‍ പോലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 
 
അമിതവേഗത കണ്ടെത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കോടതി അധികൃതരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നിലവിലുള്ള നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ഓണ്‍ലൈനായി ഹാജരാകാന്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണറോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 23 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് മദ്യം നല്‍കുന്നത് വിലക്കുന്ന നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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