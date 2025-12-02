ചൊവ്വ, 2 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
മുകേഷ് അംബാനി ദിവസവും 5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാല്‍ മുഴുവന്‍ സമ്പത്തും തീരാന്‍ എത്ര വര്‍ഷം വേണ്ടി വരും

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 113.5 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറാണ്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 2 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (16:47 IST)
റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ചെയര്‍മാനായ മുകേഷ് അംബാനി നിലവില്‍ ലോകത്തിലെ 16-ാമത്തെ ധനികനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 113.5 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറാണ്. അതായത് ഏകദേശം 10.14 ലക്ഷം കോടി രൂപ. പക്ഷേ, ദിവസവും 5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ സമ്പത്തും തീര്‍ന്നുപോകാന്‍ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

നമുക്ക് കണക്ക് നോക്കാം. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആകെ സമ്പത്ത് ഏകദേശം 1,01,40,00,00,00,000 രൂപയാണ്. അദ്ദേഹം പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്തി, അതായത് ബിസിനസ്സ് വരുമാനമില്ല, നിക്ഷേപങ്ങളില്ല, പലിശയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ദിവസവും 5 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുകയോ സംഭാവന ചെയ്യുകയോ ചെയ്താല്‍: 1,01,40,00,00,00,000 രൂപയെ 5,00,00,000 രൂപ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ 2,02,800 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യമാണ്.

അപ്പോള്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ സമ്പത്തും 2,02,800 ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്‍, നമുക്ക് ദിവസങ്ങളെ വര്‍ഷങ്ങളാക്കി മാറ്റാം: 2,02,800 ÷ 365 = ഏകദേശം 555 വര്‍ഷങ്ങള്‍. ഇതിനര്‍ത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തും തീരാന്‍ ഏകദേശം 555 വര്‍ഷമെടുക്കും.


