ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ തള്ളി ഇറാൻ, അമേരിക്കയുടേത് സമയം വാങ്ങാനുള്ള അടവ് മാത്രമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

അമേരിക്കയുമായി യാതൊരു നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ചര്‍ച്ചകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Iran - USA war
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:26 IST)
മധ്യപൂര്‍വ്വേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദത്തെ തള്ളി ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അമേരിക്കയുടെ വാദം സമയം നേടാനുള്ള അടവാണെന്നാണ് ഇറാന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. മെഹര്‍ ന്യൂസ് ഏജന്‍സിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് കുതിച്ചുയര്‍ന്ന എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കാനും സൈനിക നടപടികള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും സമയം നേടാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ആരോപണം.

അമേരിക്കയുമായി യാതൊരു നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ചര്‍ച്ചകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ നീക്കങ്ങളെ ''സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിലേ ടാക്ടിക്'' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തിലെ ഒരു ഉന്നതനുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയാണെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഇത് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവായ മുജ്തബ ഖമനേയി അല്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്‍ നേതൃനിരയിലെ ഒന്നാം ഘട്ടവും രണ്ടാം ഘട്ടവും ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കിയെന്നും ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നത് ഇറാനില്‍ ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവുമായിട്ടാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.



