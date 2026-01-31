ശനി, 31 ജനുവരി 2026
ഗൂഗിള്‍ പേയില്‍ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലേ? ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 31 ജനുവരി 2026 (15:36 IST)
ഇക്കാലത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകള്‍ വഴിയാണ് ആളുകള്‍ കൂടുതലും പണമിടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നത്. അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഗൂഗിള്‍ പേ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം യുപിഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കുന്നത് മുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത് വരെ, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ ആപ്പ് വഴി മിക്കവാറും എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും എളുപ്പത്തില്‍ നടത്താന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ ഈ ഇടപാടുകളുടെയെല്ലാം വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ പേ സംഭരിക്കുന്നു. പലര്‍ക്കും ഇവ ആപ്പില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അറിയില്ല.

ഇത് ഒരേ സമയം നല്ലതും ചീത്തയുമാണ്. ഈ വിവരങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണില്‍ ഗൂഗിള്‍പേ ആപ്പ് തുറക്കുക. താഴേക്ക് സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്ത് ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ശേഷം സ്വകാര്യത, സുരക്ഷാ ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. അതില്‍ ഡാറ്റയും വ്യക്തിഗതമാക്കലും ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഒരു പുതിയ പേജിലേക്ക് പോകുക.

അവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഇടപാടുകളും പ്രവര്‍ത്തനവും കാണാന്‍ കഴിയും. അതിനടുത്തുള്ള ക്രോസ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക വഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇടപാട് ചരിത്രം നീക്കംചെയ്യാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇടപാട് ചരിത്രം ഒറ്റയടിക്ക് മായ്ക്കണമെങ്കില്‍ മുകളിലുള്ള ഇല്ലാതാക്കുക ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ള സമയ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.


